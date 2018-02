Verdachte brute aanranding Zeewolde blijft ontkennen ondanks dna-match

Ruim drie jaar na de aanranding en zware mishandeling in een bos bij Zeewolde, stond een 23-jarige verdachte uit die plaats terecht. Zijn dna-materiaal is aangetroffen aan de binnenzijde van de broek van het slachtoffer. ,,Hoe kan dat? Ik ben niet zo'n jongen.''

De man hoorde woensdag in de rechtbank in Lelystad twee dagen cel, nog eens zes maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Voor het Openbaar Ministerie is zeker dat de 23-jarige Rayben B. uit Zeewolde de dader is van de brute poging een vrouw te verkrachten.

Honden uitlaten

Het slachtoffer was op zaterdagochtend 20 december 2014 met haar honden in een bosgebied achter een van de vele campings rond Zeewolde. Ze voelde plotseling dat een man haar van achteren vastpakte. Ze kreeg harde slagen op haar hoofd en viel op haar linkerarm op de grond. Haar bril was van haar hoofd geslagen, een van haar honden begon te blaffen. De man ging op de vrouw zitten en duwde zijn hand in haar broek. Ook poogde hij zijn eigen broek open te maken, maar de man schrok. Hij rende keihard weg. Omdat ze haar bril niet op had, kon ze de politie geen signalement geven.

'Echt ziek dit'

Pas na maanden onderzoek werd er dna-materiaal veiliggesteld aan de binnenzijde van haar broek. Dat kwam overeen met dna-materiaal uit de databank van de politie. B. werd vervolgens opgepakt maar beriep zich op zijn zwijgrecht.

In de rechtszaal besloot hij wel zijn mond open te doen. ,,Dat kan niet'', zei hij over zijn dna-materiaal in de broek van het slachtoffer. ,,Ik ben niet zo'n jongen, ik doe dit niet. Echt ziek dit'', reageerde hij.

Arm verbrijzeld

Het slachtoffer ondervindt tot op de dag van vandaag de gevolgen van de aanranding. Ze raakte arbeidsongeschikt omdat ze haar linkerarm amper nog kan gebruiken. Haar arm was verbrijzeld en haar spieren waren aan flarden geslagen. Het zal nooit meer herstellen. ,,Tot ik jou tegenkwam voelde ik me veilig in huis. Dat is veranderd. Die veiligheid is nergens meer te vinden. Niet in huis, niet in mijn straat, niet in mijn dorp'', zei ze in haar slachtofferverklaring.

De raadsman van B. benadrukte dat niet alleen het dna-materiaal van zijn cliënt is aangetroffen. Het gaat ook om dna van een onbekende persoon. Wie was dat? Hij vroeg om vrijspraak.