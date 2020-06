Vergat een inbreker vannacht zijn jas en sleutels in een tuin aan de Schoener?

UpdateNa de melding van een ‘verdachte situatie’ bij de politie zag een inwoner aan de Schoener in Zeewolde vrijdagnacht een onbekende jas liggen in zijn tuin, met daarin een bos sleutels. Politie Zeewolde vroeg zich een dag later op Facebook af van wie die waren.

Een jasje en een bos sleutels, met daaraan ook een autosleutel en een ‘druppel’ waarmee vaak liften of hefbomen van bedrijven kunnen worden geactiveerd; het is niet iets wat je dagelijks in je voortuintje vindt.

In reacties onder het vaak gedeelde bericht werd door inwoners van Zeewolde gespeculeerd over welk bedrijf werkt met dit soort druppels.

Raadsel

Hoe de spullen in de bewuste tuin aan de Schoener in Zeewolde terecht zijn gekomen, is vooralsnog een raadsel.

Politie Zeewolde lichtte in het bericht niet toe of er sprake is van een inbreker of insluiper of dat iemand de spullen wellicht bewust in de tuin heeft gedropt, zij beperkte zich tot de melding van een ‘verdachte situatie’.

Wel kwam het later op de dag met een summiere update van bericht: ‘Eigenaar van de jas en sleutelbos heeft zich bij de politie gemeld!’