Vermeende vernielers (19) parkeergarage Ravelijn in Zeewolde later voor de rechter

1965-2021 Afscheid van een journalist met een warm hart voor zijn omgeving

18 juli Met gretige nieuwsgierigheid en zijn altijd belangstellende oogopslag trad hij de wereld om hem heen steeds monter en eerlijk tegemoet. En daar schreef hij dan over, aanvankelijk in het Veluws Dagblad en de Apeldoornse Courant, later de Stentor. Daar is een abrupt einde aan gekomen. Verslaggever Hemmy van Reenen uit Harderwijk overleed tijdens een wandeltocht in de bergen aan de gevolgen van een hartaanval. Hij werd 55 jaar.