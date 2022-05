Verwarde man in Zeewolde aangehouden, vanwege ontploffingsgevaar meer dan 30 woningen ontruimd

De omgeving van het appartementencomplex is nog steeds afgezet met politielinten. Er wordt nog onderzoek gedaan in de woning om te kijken of het veilig is. Meer dan dertig woningen werden ontruimd vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. Bewoners zijn met busjes van de gemeente Zeewolde opgehaald en opgevangen in het gemeentehuis. Mensen die in de buurt wonen, worden gewaarschuwd dat hun huis mogelijk ook niet bereikbaar is.