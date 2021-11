‘Verwarde’ Wibo (45) uit Zeewolde na geweld tegen ouders en inrijden op agenten: ‘Ik word belazerd’

Vrachtver­keer voor datacenter Zeewolde mijdt de Veluwe; milieu-onderzoek afgerond

De Veluwe hoeft geen stikstofproblemen te krijgen door de bouw van het datacenter in Zeewolde. Het Amerikaanse bedrijf laat het bouwverkeer tijdens de acht jaar durende werkzaamheden om het natuurgebied heen rijden. Daarmee zijn alle milieueffecten van het complex in beeld gebracht. Nu is het aan de politiek.

