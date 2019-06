Veteranen met motors staan stil bij vliegermonument Zeewolde

De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders heeft als doel om jaarlijks ritten te organiseren voor individuele veteranen die motor en/of trike rijden. Eén van de tochten wordt georganiseerd voorafgaand aan en in combinatie met de Nederlandse Veteranendag, op deze zaterdag. SNVM wil de Nederlandse samenleving hiermee op een positieve manier attenderen op het bestaan van veteranen. De deelnemers zijn na diverse bezoeken, zoals in Zeewolde, vrijdagavond vanuit verschillende windhoeken samen gekomen in Hilversum. Vanaf daar trekken ze zaterdag samen richting het Malieveld in Den Haag voor onder meer het defilé.