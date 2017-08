Vijf 'vieze' restaurants stonden onder verscherpt toezicht

Bij restaurants die onder verscherpt toezicht staan gaat het vooral om Oosterse restaurants. In deze regio ging het om Shanghai in Steenwijk, Mayur Kitchen Indiaas Specialiteiten Restaurant in Zwolle, China City in Gramsbergen en Chinees Indisch Restaurant Fong Sheng in Apeldoorn. Deze vier zijn in de genoemde tijd, na een periode van verscherpt toezicht, weer in orde bevonden.