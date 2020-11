Vijftien aangiftes: Politie houdt man uit Zeewolde aan om bekraste auto’s

In de omgeving van de Molenbuurt in Zeewolde werden in de periode rond 4 november diverse wagens bekrast. Hier zijn in totaal tot nu toe vijftien aangiftes over ontvangen, meldt de politie. Een onderzoek en camerabeelden hebben daarop geleid tot aanhouding van de verdachte. De man is meegenomen naar het bureau voor verhoor en onderzoek.