Vluchtelingen in Zeewolde kunnen straks fruit plukken dankzij 11-jarige Jorg en Sander

Karin Broeders van Stichting Platform Vluchtelingen Zeewolde is in haar nopjes. Nadat Jorg en Sander besloten hun gewonnen tweede prijs bij de Beste Vrienden Quiz deels te schenken aan de stichting, werden de plannen voor een pluktuin in gang gezet. Morgen gaat de aanleg beginnen. ,,Het wordt nog een beste klus, want er moeten eerst 250 tegels uit de grond.’’

Druivenranken

Maar Karin kijkt er allerminst tegenop, net als een twintigtal bewoners van het azc dat mee gaat helpen. Ze zullen de komende week een tuin van 28 bij 14 meter aanleggen. Daarin komen appel-, peren-, pruimen-, kersen- en walnotenbomen. Ook groeien er straks rode bessen en worden druivenranken gepland. ,,De bewoners hier zijn heel enthousiast. En wij ook’’, vertelt Broeders. ,,Het is ook zoveel mooier om het project door de bewoners zelf te laten uitvoeren in plaats van het allemaal voor ze te doen.’’

Het is ook de bedoeling dat bewoners de tuin met enige ondersteuning zelf gaan onderhouden. Daarvoor worden de geschikte mensen uitgekozen, zoals een Syriër die in zijn geboorteland een olijvenfarm had. ,,Wonen op een azc is natuurlijk geen pretje, maar met dit soort initiatieven proberen we het wat dragelijker te maken’’, verklaart Karin.