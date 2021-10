Vluchtmotor schutter Zeewolde opgedoken, dader van ‘moordpoging’ nog spoorloos

Man (36) nog altijd spoorloos nadat hij wagen in de prak reed bij Zeewolde

19 september De automobilist die zaterdagmorgen bij Zeewolde in een ongeval terechtkwam, is nog altijd spoorloos. De politie laat weten dat de identiteit van de man inmiddels is achterhaald. De bestuurder sloeg op de kruising van de Gooiseweg en het Nijkerkerpad meermaals over de kop.