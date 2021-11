Vogelgriep maakt miljoen slachtoffers en dat is nog maar het begin: ‘Als ik een gans zie, krijg ik de bibbers’

West Veluwe: Wedstrijd van de week Joy Schoonho­ven neemt Zeewolde bij de hand in topper (en moet voor het eerst contribu­tie betalen)

Hij liep zomaar binnen op sportpark de Horst in Zeewolde en is binnen een paar wedstrijden al de revelatie van de derde klasse van het zaterdagvoetbal. En dat is eigenlijk ook niet vreemd, want Joy Schoonhoven (27) heeft al een flinke rij gerenommeerde clubs achter zijn naam staan. Zeewolde won de topper van Zwart-Wit’63 (0-1) en gaat ongeslagen aan kop.

10 oktober