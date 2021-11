Vogelgriep trekt spoor van ellende door Nederland: ‘Niet normaal dat we zoveel gezonde dieren doden’

UPDATE | VIDEO ‘Ingrijpen­de situatie’ in Zeewolde: duizenden eenden geruimd wegens nieuwe vogelgriep­uit­braak

Voor de tweede keer in korte tijd is in Zeewolde vogelgriep bij een pluimveebedrijf vastgesteld. Ditmaal gaat het om een vleeseendenbedrijf aan de Dodaarsweg. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf vandaag geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

4 november