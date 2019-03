Volop windmolens in Zeewolde en toch is FvD er de grootste: ‘Ik heb geen idee op wie ik nou gestemd heb’

Inwoners Zeewolde mogen meepraten over nieuwe functie van kale plek waar De Zevenster stond

19 maart Een kale plek aan de Vlierbes in Zeewolde is alles wat nog herinnert aan basisschool De Zevenster die hier tot anderhalf jaar geleden nog in gebruik was. Het pand is inmiddels gesloopt en de grond wacht op een nieuwe invulling. Inwoners van Zeewolde mogen meepraten over de toekomstige functie.