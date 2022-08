Vrouw uit Zeewolde zit opgesloten in eigen badkamer, roept om hulp

Zwollenaar haalt zijn stiefdoch­ters in bed als moeder nacht­dienst heeft: ‘Anders kan ik niet slapen’

Een 52-jarige Zwollenaar is veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij zijn twee jonge stiefdochters heeft misbruikt. Hij liet ze onder meer een voor een in zijn bed slapen als hun moeder nachtdienst had en verrichtte dan seksuele handelingen, inclusief binnendringen. R. van der H. moet de meisjes ook elk 12.000 euro smartengeld betalen, zo oordeelde de rechtbank in Zwolle.

