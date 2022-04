Vuilnisbak als sociaal experiment in Zeewolde: petfles op een presenteerblaadje voor minder bedeelden

‘Voedselbos is een McDonald’s voor insecten en dieren’

Honderden scholieren hebben inmiddels een rondleiding gehad door het voedselbos in Zeewolde. Dat was vier jaar geleden nog een kale zandvlakte, maar is nu een kraamkamer van honderden bomen en struiken. Het besef dat een voedselbos belangrijk is voor de biodiversiteit groeit. ,,Het is een McDonald’s voor insecten en dieren.”

