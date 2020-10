Vuurwerkafstekers in Zeewolde krijgen te maken met cameratoezicht

Het afsteken van (illegaal) vuurwerk is in Zeewolde schijnbaar van vrijwel alle maanden. Om de overlast te beteugelen heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter daarom besloten tot het instellen van cameratoezicht op twee plaatsen in het dorp.

Het afsteken van zwaar vuurwerk door jongeren zorgt al maanden voor overlast en ergernis in Zeewolde. Het aantal meldingen is de laatste maand alleen maar toegenomen en naar aanleiding daarvan hebben gemeente en politie gekozen voor een drastische oplossing. Cameratoezicht dus, een maatregel die je eerder in de grote stad zou verwachten.

De camerabeelden worden gemaakt in de omgeving van het Kluunpad, waar een skatebaan zit en het jongerencentrum The Basement, dat al een aantal jaren is gesloten. De tweede plaats van handeling is een voetbalpleintje bij twee scholen in de wijk Horsterveld. Dat zijn twee plekken waar jongeren volgens de overlevering geregeld samen komen.

Volgens de gemeente wordt met de installatie van de camera's in ieder geval het veiligheidsgevoel gestimuleerd, er zal een preventieve werking van uitgaan. Het is ook geen geheim, met bordjes in de gebieden wordt kenbaar gemaakt dat er cameratoezicht is.

De maatregel geldt in eerste instantie voor maximaal drie maanden. De politie heeft in verband met het afsteken van vuurwerk in dit jaar nog geen aanhoudingen kunnen verrichten.