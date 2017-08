Waardoor stierf Fred Ansink uit Zeewolde?

Stierf Fred Ansink uit Zeewolde door verwurging? Of werden de drugs die hij genomen had hem fataal? Tijdens de rechtszaak tegen verdachte Marciano W. (27) spelen de verslagen van forensische artsen mogelijk een cruciale rol.

W. staat vandaag voor de rechter in Lelystad. De zaak is nu in volle gang. Hij wordt er van verdacht dat hij het slachtoffer op 19 oktober 2016 heeft omgebracht.

De verdachte woonde destijds bij Ansink in een appartement in Zeewolde. Die had hem opgevangen, omdat W. zwaar verslaafd was aan drugs. Ansink, die zelf ook veelvuldig gebruikte, zou volgens vrienden vaker verslaafden onderdak bieden. De relatie tussen de bewoner en W. verslechterde in de weken voorafgaand aan het misdrijf. Niet alleen raakte het geld op om drugs te kopen, ook kreeg W. het vermoeden – dat overigens niet door feiten wordt gestaafd – dat Ansink hem misbruikt zou hebben.

Gevecht

In de vroege ochtend van 19 oktober 2016 raakten de twee in gevecht met elkaar. Volgens de verdachte omdat hij het huis wilde verlaten, maar dat niet mocht. W. sloeg met de buis van een stofzuiger. De stang brak in tweeën. Daarna bond hij Ansink vast met een touw dat zowel om de benen als om de nek van het slachtoffer werd vastgemaakt. W. pakte de huissleutels en verliet de woning.

De drugsgebruiker klopte korte tijd later aan bij zijn moeder en stiefvader. Daar vertelde hij dat hij vreesde dat hij zijn medebewoner vermoord had. Toen de stiefvader, die bevriend was met Ansink, een kijkje bij de woning ging nemen, trof hij het slachtoffer levenloos op de grond aan. ,,Ik wilde hem niet doodmaken, ik wilde alleen maar weg…”, zegt W. vanochtend.