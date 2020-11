Waarom Sint Maarten zo waardevol is, juist in coronatijd

Avonturen­huis in Zeewolde moet trekpleis­ter worden van Scouting Nederland

26 september Scouting Nederland wil van het landgoed in Zeewolde één van de vier toonaangevende scoutingterreinen in Europa maken. ,,We willen hier een plek creëren die geschikt is voor grote internationale evenementen", aldus voorzitter Jaap Boot.