Waarschuwing voor zwemmersjeuk bij campingstrand in Zeewolde

De jeuk ontstaat na zwemmen in zoet waren en wordt veroorzaakt door larven van de platworm. Die komt voor bij watervogels, zoals eenden. De larven kruipen in de huid en zorgen voor een rode huiduitslag, die erg jeuk of brandt. De kwaal kan ook voor hoofdpijn of koorts zorgen. Meestal zijn de klachten na twaalf uur over. Zwemmersjeuk is niet besmettelijk.