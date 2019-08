Water stroomt de gigasluis van Zeewolde in

Scouting­land­goed Zeewolde pompt 2,6 miljoen euro in Avonturen­huis voor comforta­bel slapen

12 augustus Op het Scoutinglandgoed Zeewolde is het eind volgend jaar mogelijk om, naast kamperen in een tentje, ook te overnachten in een gebouw. Voor het Avonturenhuis, zoals de accommodatie wordt aangeduid, is 2,6 miljoen euro nodig. Dat geld is nog niet helemaal rond, maar ook bouwen in fases is mogelijk.