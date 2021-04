'We willen dat gedrocht niet in de polder hebben’

Hoogbejaar­de (88) moet binnen week hospice uit ‘omdat hij per ongeluk niet doodgaat’

25 februari Schrijnend en schandalig, noemt Sylvia van Beers het. Haar vader is twee maanden geleden opgenomen in het hospice van Avoord in Etten-Leur, moet daar per 1 maart uit ‘omdat hij per ongeluk niet doodgaat’, maar heeft geen woning om naar terug te keren.