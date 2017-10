Weggeefkastjes aan de muur en volle kringloopwinkels: Hergebruik is hip

videoGa je schuurtje in, timmer een weggeefkastje en vul het met overgebleven producten uit de voorraadkast. Want weggooien is zonde en hergebruik is hip.

In Amerika, Duitsland en Frankrijk hangen deze weggeefkastjes al langer. Ze worden ook wel een ‘little free pantry’ of ‘givebox’ genoemd. Er liggen potjes groente, pakjes thee en tubes tandpasta in, maar ook kleding en boeken. Het idee is simpel. Als je spullen uit je voorraadkast of straks uit het kerstpakket over hebt, dan kun je dat in het kastje leggen. Die spullen kunnen anderen dan weer gratis meenemen.

In Nederland zie je de kastjes steeds vaker. Caroline Visser uit Zeewolde heeft er sinds kort eentje naast haar voordeur hangen. ,,Het is bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan. Ik check niet wie wat meeneemt. Iedereen die iets nodig heeft, kan het pakken. Het is niet alleen voor arme mensen.’’

Volledig scherm Het weggeefkastje van Caroline Visser puilt uit. © Ruben Schipper Hoewel het er pas een week hangt, puilt de kast nu al uit. Visser heeft een extra tafeltje neergezet om de potjes, zakjes en blikjes kwijt te kunnen en om te voorkomen dat het kastje van de muur valt omdat het te zwaar wordt. ,,Veel mensen willen wat geven, ik had niet verwacht dat het zoveel aandacht zou krijgen.’’

Volgens trendwatcher Richard Lamb is het fenomeen aan een opmars bezig. ,,De Nederlandse economie groeit, maar niet zo hard als voor de crisis. Volgens hem komen er weggeefkastjes bij en is dit vooral een uitkomst voor mensen die onder de armoedegrens zitten en niet bij de voedselbank terecht kunnen, omdat ze daar ook geen eindeloos aanbod hebben. Al hangen er ook weggeefkastjes met bijvoorbeeld boeken die bedoeld zijn voor iedereen.

Heel veel spullen

Niet alleen het delen van overgebleven voedsel wint aan populariteit. Ook de kringloopwinkels komen om in de spullen die mensen bij hun vestigingen inleveren. ,,Er komen echt heel veel spullen binnen'', zegt Leonie Reinders van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland. Jan Hulsink van Stichting Kringloop Zwolle ziet dat ook. ,,We zijn al 35 jaar bezig en begonnen toen met maar een paar kilo. De laatste tijd krijgen wij steeds meer aangeboden en vorig jaar zaten wij op 1,2 miljoen kilo.”

Kringloopwinkels verkopen bovendien meer spullen. ,,Steeds meer mensen vinden het gewoon worden dat je spullen bij de kringloopwinkel haalt'', zegt Hulsink. Reinders: ,,We hebben meer klanten dan voor de crisis. Het past in de huidige tijd van duurzaamheid en hergebruik.''

De kringloopbedrijven verwachten dat die trend de komende jaren doorzet. Reinders: ,,De populariteit zal de komende jaren blijven toenemen. Spullen kopen in kringloopwinkels is lang niet alleen meer voor mensen met een smalle portemonnee. Het is echt hip geworden.''

Tassen vol

Het kastje van Caroline Visser uit Zeewolde raakt intussen voller en voller. ,,Eerder deze week was er weer wat ruimte over en dat heb ik op Facebook gemeld. Dat had ik beter niet kunnen doen. Er stonden binnen twee uur twee mensen met een boodschappentas voor de deur. Die tassen staan nu in mijn voorraadkast tot er weer ruimte in het weggeefkastje is.”

Nayomy Ellenor, die aan de andere kant van Zeewolde woont, vond het zo'n goed idee dat ze zelf ook een weggeefkastje heeft opgehangen aan de Hoornseweg 28. Visser is blij dat Nayomy contact met haar heeft gezocht. ,,Hartstikke leuk. In elke wijk zou er één moeten hangen om het toegankelijker te maken voor iedereen.''