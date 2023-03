Wethouder is enthousiast over eerste spreekuur voor wijkbewoners Zeewolde: ‘Ze kunnen verhaal kwijt’

Bewoners van de Zeewolder wijken Noord en Centrum maken zich zorgen over de overlast in de haven en het gebrek aan toezicht. Die zorg deelden ze dinsdag tijdens het allereerste inloopspreekuur met wijkwethouder Helmut Hermans. ,,De aanloophaven is in de zomer net een drijvende camping.”

Het zijn bescheiden cijfers, die zeven bezoekers, maar het gaat hier dan ook om een nieuw initiatief. De coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie willen een zo laagdrempelig mogelijk spreekuur houden in de wijk. Daarom is er nu elke twee maanden een dergelijk spreekuur, elke wethouder heeft zijn eigen wijk. Vorige week beet wethouder Van de Beld het spits af in Theater De Kluit, waar hij ook zeven inwoners te woord stond.

Geen toezicht

Liesbeth en Johan van Stee hebben de kans aangegrepen om deze avond met wethouder Hermans in café De Buren in gesprek te gaan over de Aanloophaven. Die wordt beheerd door de gemeente. Vroeger was het er een saaie bedoening. Maar de laatste zomers is het er een stuk drukker geworden en worden er evenementen en feesten gehouden op het plein voor het raadhuis. Dat levert gezelligheid op. Maar ook overlast voor omwonenden.

,,De aanloophaven is in de zomer net een drijvende camping met veel lawaai tot diep in de nacht’’, vertelt Liesbeth. Om het nachtelijke lawaai te ontvluchten slaapt het echtpaar soms op hun kleine bootje in de Pluuthaven. ,,Als de gemeente een haven wil met veel activiteiten dan moet ook daar toezicht op worden gehouden. Dat gebeurt nu niet’’, stelt Johan.

Doordat toezicht ontbreekt, kunnen passanten die met hun bootjes in de haven liggen ongestoord tot in de kleine uurtjes door feesten. Dat gebeurt zowel op de wal als op de boten. Zeewolde heeft een havenmeester maar die komt ’s avonds alleen langs om de liggelden te innen.

Havenmeester

,,De haven is te klein om daar permanent een havenmeester op te zetten’’, meent Juan Kamphuis, teamleider openbare werken en deelnemer aan het tafelgesprek in het café.

De deelnemers komen er dinsdagavond niet uit. Wethouder Hermans zet alle voor- en tegens op papier en zal ze bespreken in het college van B en W. De inloopspreekuren zijn dan ook niet bedoeld om panklare oplossingen te bieden. Ook bijvoorbeeld klachten over loszittende tegels en scheefstaande lantaarnpalen zijn niet bedoeld voor het inloopspreekuur.

Geen officieel tintje

,,Het gaat erom dat mensen kunnen binnenlopen en hun verhaal kunnen doen over de leefsituatie in hun wijk’’, zegt Hermans. ,,Ze kunnen met ideeën komen over hoe het beter kan. Of met klachten. Dat kan allemaal. En ze hoeven niet naar het gemeentehuis, ze hoeven geen afspraak te maken met de wethouder, want dan krijgt het gelijk een andere lading, een officieel tintje. Dat willen wij niet.’’

Hij kijkt tevreden terug op het eerste spreekuur, want het ging over veel meer dan alleen de situatie in de haven. Het ging ook over gebrek aan straatverlichting, trottoirs die plotseling in niemandsland eindigen en over het ontbreken van een openbaar toilet in het centrum.

Positieve geluiden waren er ook. Zo is Marjoke Oosterhoff blij dat er evenementen op het plein bij de haven worden gehouden en Liesbeth van Stee kwam met idee om een ‘leugenbankje’ rondom een boom in het centrum te plaatsen, een ontmoetingsplek voor - meestal oudere - mensen.

De komende weken worden er nog spreekuren gehouden door de wethouders Ernst Bron en Winnie Prins. De laatste houdt haar spreekuur overdag in een tent.