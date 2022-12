Wethouder Zeewolde: 'We staan nog steeds achter onze agrariërs’

met video Auto rijdt van brug af in Zeewolde, brandweer schakelt hulp duikers in

Een automobilist is zondagmorgen van een brug gereden in Zeewolde. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de hulp van duikers ingeschakeld, omdat niet duidelijk was of er nog andere inzittenden waren.

13 november