Windpark Zeewolde heeft alle contracten rond

Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Het geld dat nodig is voor de investeringen moet nog geregeld worden. Eind 2019 hoopt directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma ook de contracten rond te hebben met banken, voor de financiering van het windpark. ,,Daarom is een deel van de inkoopcontracten onder voorwaarden van financiering gesloten,’’ stelt hij. ,,Maar het geeft blijk van lef dat onze 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied een deel voorfinancieren. Dat geldt voor de bouw van het transformatorhuis en een deel van de aanleg van wegen.’’

Windpark Zeewolde wordt qua capaciteit het grootste windmolenpark van Nederland op land. De eerste molen wordt gebouwd in 2020. In totaal komen er 91 nieuwe windmolens in het buitengebied van Zeewolde, waarvan de hoogste exemplaren 220 meter tiphoogte hebben, twee keer de hoogte van de Domtoren. De nieuwe windmolens komen in lijnopstelling te staan, onder meer langs de A6. Nadat de nieuwe windmolens zijn gebouwd, worden 220 bestaande, veel kleinere windturbines afgebroken. Deze staan verspreid door het landschap.

