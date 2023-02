Windpark Zeewolde wordt snel afgebroken na afbreken deel windmolen: ‘Heeft geen zin’

Hoe zou de histori­sche Lutteke­poort in Harderwijk eruitzien als draadmodel?

Het is nog steeds niet duidelijk of en op welke manier de historische en in 1803 gesloopte Luttekepoort in Harderwijk weer in ere wordt hersteld. Ondanks gesprekken zijn de initiatiefnemers en omwonenden er niet uit gekomen. De bal ligt bij de gemeente. ,,Wat ons betreft kan het ook een lichtobject worden, of iets met lasertechniek.’’