Wonen op het water in Zeewolde

In Zeewolde kunnen mensen binnenkort letterlijk op het water wonen. Olaf Janssen begon met het ontwerpen van drijvende huizen in Delft, daarna was Woerden aan de beurt en binnenkort drijven er twaalf exemplaren in Zeewolde.

De drijvende woningen in Zeewolde heten Waterrocks en liggen in de Blauwe Diamant in Zeewolde. Olaf Janssen bouwt met zijn bedrijf Balance D'eau drie woningen in opdracht, de andere negen woningen zijn door het bedrijf zelf ontwikkeld.

Acht jaar geleden wilde Janssen in Delft al op een waterkavel wonen. De woonark naar zijn kavel slepen bleek echter onmogelijk. ,,Steeds meer locaties in Nederland lenen zich goed voor drijvend bouwen, maar dan is de locatie niet toegankelijk voor scheepvaartverkeer. Of je wordt belemmerd door een sluis of een brug", zegt Janssen. Hij liet het hier niet bij zitten en ging met een team van tien man aan de slag om een drijvende woning te bouwen. ,,Er was toen nog geen bouwtechniek die het toeliet om comfortabele, drijvende woningen te realiseren. Daarom hebben we een bouwsysteem ontwikkeld wat het wél mogelijk maakte om drijvende woningen te realiseren", zegt Janssen.

Na het succes in Woerden en Delft is nu Zeewolde aan de beurt. Met zijn bedrijf Balance D'eau zoekt hij heel Nederland af naar geschikte locaties. ,,Locaties die geschikt zijn voor drijvend bouwen zijn nog beetje beperkt in Nederland. In elke gemeente vind je wel ergens een grondkavel maar een waterkavel die heb je niet veel dus we werken door heel Nederland", licht Janssen toe.

Grondkavel

In plaats van voor een woning op het water te kiezen kan je er vanzelfsprekend ook voor kiezen om op een grondkavel te gaan wonen. Waarom kiest iemand dan toch voor een drijvende woning? ,,Op het water zit je veel meer in de natuur dan ergens in een straatje op drie hoog achter. Vrijheid en natuurbeleving zijn echt de twee kernfactoren voor mensen om voor een drijvende woning te kiezen", zegt Janssen.

De goedkoopste woning gaat voor 429.000 euro naar de nieuwe eigenaar. Het kostenplaatje is nogal anders dan bij een 'normale' woning. ,,Om een drijvende woning te bouwen is duurder maar dat wordt deels gecompenseerd door een goedkopere kavel. Maar je gaat geen drijvende woning kopen omdat je goedkoop wilt wonen", zegt hij.

De drijvende woningen in Zeewolde liggen eerder in het water dan je misschien zou verwachten. ,,We zitten nu in het vergunningstraject. Als dat allemaal loopt gaan we later in het voorjaar bouwen. We verwachten in het najaar van dit jaar de eerste woning op te leveren en we gaan in de loop van volgende week al in de verkoop", zegt Janssen.