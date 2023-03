Woonzorgcomplex voor Havenkwartier in Zeewolde: ‘Dit soort projecten vergen een lange voorbereiding’

Inwoners kritisch over huisves­ting asielzoe­kers: ‘Waarom op moeilijk­ste plek van Ermelo?’

De manier waarop Ermelo driehonderd asielzoekers wil huisvesten is een ‘heilloze weg’ die snel moet worden verlaten. Dat stellen kritische burgers tegen de gemeenteraad. Nu vaststaat dat de opvang in het Horsterbos niet op korte termijn haalbaar is, moet de gemeente alternatieve locaties onderzoeken, vinden ze. ‘De geloofwaardigheid van de lokale politiek staat op het spel.’