Yoghurtgooier in Zeewolde wordt achterhaald door wijkagenten en eindigt met een poetsdoek

,,Dat was ‘leuk’, om de politieauto te besmeuren...” stelt de politie Zeewolde sarcastisch in een Facebook-bericht over het opmerkelijke incident. ,,Wel zonde van de yoghurt, maar wat heeft het je allemaal opgeleverd?”



Behoorlijk wat, zo blijkt uit de opsomming van de politie. Naast een adrenalinekick heeft de yoghurtgooier even ‘kunnen werken aan zijn conditie’. ,,Ook heb je een tijd op het politiebureau doorgebracht én je mocht de auto wassen.”



Als klap op de vuurpijl ontving de man een ‘hoge boete’ voor zijn eigenaardige daad. De hoogte daarvan is niet bekend.



De politie Zeewolde was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.