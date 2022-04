Yvonne van Bruggen wil niet terugkijken in wrok: ‘Er zijn belangrijker zaken dan een datacenter in Zeewolde’

,,Ik had mezelf niet recht in de ogen kunnen kijken als ik een ommezwaai had gemaakt’’, zegt ze ferm in haar woonkamer in de wijk Horsterveld-Noord. Met haar fractie van PvdA/GroenLinks stemde Van Bruggen half december al net zo ferm vóór het bestemmingsplan dat de bouw van het datacenter in Zeewolde mogelijk maakte. Dat werd ze vanuit de eigen achterbannen niet door iedereen in dank afgenomen