Z tot Z-wandeltocht Zeewolde klaar voor volgende editie

Nadat de Z tot Z-wandeltocht in Zeewolde in 2017 werd afgelast vanwege onder meer een gebrek aan sponsorgelden, heeft een nieuw bestuur de handschoen opgepakt. Want onder meer de monsterloop van 110 kilometer lang, die binnen 24 uur gelopen moet worden, kan volgens veel Zeewoldenaren niet zomaar stoppen. Het bestuur maakt zich alweer op voor de volgende editie, op 20 en 21 september dit jaar. Voorzitter Joke Wessels vertelt.

De loop gaat dit jaar gewoon weer door?

,,Zeker weten. We hebben het bestuur wat uitgebreid. Van vier naar vijf mensen. Vorig jaar was het voor ons een beetje pionieren. Nu we een groter team hebben, kunnen we de taken beter verdelen. Op basis van de ervaringen van deelnemers en vrijwilligers vorig jaar is ook een aantal dingen bijgesteld.’’

Wat zijn die veranderingen dan?

,,De opstaploop, de kortste afstand, is ingekort. Van 35 naar 29 kilometer. Daarnaast is het aantal controleposten uitgebreid, van twaalf naar vijftien. Vooral omdat de afstanden op sommige stukken anders echt te lang waren, met name in het laatste deel. Hier hebben we ook meer vrijwilligers voor nodig, maar dat redden we wel. Een groot deel van de mensen van het eerste uur staat weer paraat, zij zeggen ‘fijn dat het er weer is’. Tot slot is nu ook de individuele afstand van 55 kilometer toegevoegd.’’

In 2017 kon de loop niet doorgaan vanwege onder meer een tekort aan sponsorgelden. Hoe zit dat nu?

,,Daar hebben we geen moeite mee. Veel mensen en bedrijven zijn welwillend en de gemeente steunt ons. Het meeste geld krijgen we binnen van de wandelaars zelf, dus we zijn niet helemaal afhankelijk van sponsoren. Het is zo een goede combinatie.’’

Kun je al iets zeggen over het aantal deelnemers?

,,De inschrijving is net gestart, we zitten nu op 25 mensen. Maar we hopen op evenveel als vorig jaar, zo’n 250 deelnemers. Met dat aantal kun je ook positief draaien. We merken dat de aanmeldingen vaak pas echt in augustus beginnen te lopen. De Z tot Z-tocht van 110 kilometer wordt gelopen door mensen van heinde en verre. Zelfs uit Duitsland en België. De estafette of duoloop is meer voor de mensen uit Zeewolde.’’

Wat maakt het zo leuk om zulke grote afstanden te lopen?

,,Ondanks de moeilijke tocht krijg je veel support. Bijvoorbeeld bij de controleposten. Vrijwilligers, ook op de motoren, zijn enorm enthousiast. Zij geven je constant motivatie om verder te gaan.’’