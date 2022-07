Zeewolde biedt plek aan 600 asielzoekers in voormalig azc

Egge Jan de Jonge, wethouder in de meewerk­stand: een datacenter in Zeewolde, waarom niet?

Na het vwo koos hij voor het avontuur van Defensie, hij vocht in Afghanistan in de slag om Chora en koos later in Zeewolde voor de gemeentepolitiek om zich ’s avonds niet te vervelen voor de televisie. Als wethouder werd hij afgelopen jaren het gezicht van het datacenter dat hier een plek had moeten krijgen. Totdat iedereen zich ermee ging bemoeien. Egge Jan de Jonge over risico’s, onbetrouwbare partijen en verbinding. ,,Ik sta altijd in de meewerkstand.’’

9 juni