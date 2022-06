Zeewolde blij dat het Rijk de poot stijf houdt voor duurzaamheid datacenter, 'maar hoe nu verder?

Het rommelt binnen GroenLinks Flevoland: ‘We gaan een stevig gesprek voeren’

Wat is er aan de hand bij GroenLinks Flevoland? Eerst stelt Statenlid Hicham Ismaili Alaoui vragen over discriminatie en grensoverschrijdend gedrag bij de provincie. Daarna zegt hij zich niet gesteund te voelen door de rest van de fractie. ,,Elke grote organisatie heeft te maken met racisme en discriminatie, waarom zou dat in deze organisatie niet zo zijn?’’ Vijf punten in deze kwestie.

27 mei