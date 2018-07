Zeewolde deze week het epicentrum voor scouting

Aquajumpen en flyboarden in haven Zeewolde

27 juli Spektakel vrijdagmiddag in de Aanloophaven van Zeewolde. Terwijl de boten binnenvaren voor de derde editie van de Havendagen wagen waterliefhebbers zich aan het aquajumpen; via een enorm springkussen worden mensen de lucht in gekatapulteerd om in het water te belanden.