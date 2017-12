Zeewolde helpt dakloze vrouw niet

Dat staat in de antwoorden op een aantal urgente vragen van PvdA/GroenLinks raadslid Yvonne van Bruggen, die zich het lot van de vrouw aantrok. Deze 39-jarige moeder is ten einde raad, omdat ze na een stukgelopen relatie geen uitkering en onderdak meer heeft. Omdat er in Zeewolde geen noodopvang is voor mensen zonder zorgindicatie (verslaving, psychische problemen) moet zij uiteindelijk aankloppen bij het Leger des Heils in Almere of Lelystad. "Hoe kunnen we een moeder met schoolgaande kinderen in Zeewolde naar Lelystad of Almere sturen?", wilde Van Bruggen weten. "Kinderen hebben juist in een dergelijke situatie behoefte aan een stabiele basis."