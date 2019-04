Zeewolde is afwachtend positief over de grote groep Poolse dorpsgenoten

Straatver­lich­ting ondanks grote storing vanavond toch aan in Oost-Nederland: ‘Het moet nu handmatig’

14:16 Een onverwacht euvel, waarvan de oorzaak sinds zondagavond nog steeds niet is achterhaald. Het automatisch systeem waarmee nutsbedrijf Alliander vele straten in dorpen en plaatsen van straatverlichting voorziet, hapert. Oorzaak: de zomertijd. Daartegen is het nieuwe systeem niet bestand. Woordvoerder Jelle Wils van Liander hoopt dat zijn bedrijf de fout in het softwaresysteem snel ontdekt.