Zeewolde is klaar voor asielzoekers uit Walibi: ‘Maar 1 april halen we niet meer’

Asielzoe­kers in Biddinghui­zen kunnen terug naar Groningse opvangloca­tie Zoutkamp

De tijdelijke opvangplaats voor vluchtelingen Marnewaard in Zoutkamp (Groningen) is weer open, nadat het eerder was gesloten vanwege slecht weer. De locatie is in de nacht van 28 op 29 december ontruimd omdat het zo hard waaide.

5 januari