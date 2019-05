Zeewolde krijgt compleet nieuw zwembad

Het voordeel van de zogeheten ‘spiegelvariant’ is dat er altijd een zwembad beschikbaar is. Tijdens de bouw van een nieuw zwembad blijft het oude zwembad gewoon in gebruik. Groot nadeel is dat de zaalsporters het anderhalf jaar langer zonder accommodatie moeten stellen. Bovendien moet de spiegelvariant verder worden uitgewerkt. Dat betekent een uitstel van weer minimaal vier maanden. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat onacceptabel.

Dat laatste is begrijpelijk want al ruim drie jaar wordt er gepraat over renovatie en/of nieuwbouw van zwembad Het Baken en de aangrenzende sporthal. Beiden zijn dertig jaar oud. De technische installaties zijn aan het eind van hun levensduur en het hele complex is sterk verouderd. Zo is Het Baken een energieslurper van jewelste. Daar moet snel een einde aan komen.

Historie plannen

Drie jaar geleden konden de raadsleden kiezen uit een geheel nieuw complex aan het Kluunpad (kosten: 16 miljoen) of de renovatie van het huidige complex aan de Horsterweg (kosten: 8 miljoen). Met name Helmut Hermans, de woordvoerder van Leefbaar Zeewolde, de grootste partij in de raad, schreeuwde moord en brand dat nieuwbouw een loden last voor de gemeentebegroting zou betekenen. Het voorstel waar de raad gisteravond mee heeft ingestemd kost 15,2 miljoen. En daar komen nog incidentele kosten van zeker een half miljoen euro bij. Leefbaar steunt het voorstel; woordvoerder Hermans hield zich opvallend stil.

Energiezuinig

Het grote verschil met drie jaar geleden is dat het zwembad niet wordt gerenoveerd, maar compleet wordt vernieuwd. Het moet zeer energiezuinig worden en als het kan elektrisch worden verwarmd; het aardgas wordt afgezworen. Ook de sporthal moet straks aan de hoogste isolatienormen voldoen. De hal wordt met zes meter verlengd waardoor deze is op te delen in drie volwaardige gymnastieklokalen. Nieuw is ook de warmtewisselaar die het mogelijk maakt om het complex met rioolwater te verwarmen (riothermie).