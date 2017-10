Zeewolde krijgt rillingen bij horen naam Michael P.

Een bezoeker van een sportschool in Zeewolde, die hem kent van vroeger, omschreef hem gisteravond als 'een compleet ontspoorde gast'. Een vloek voor zijn familie. Zijn moeder en zus hadden enige tijd een tapperij en eetcafé in het dorp. Drie jaar geleden nam Fred Maaswinkel uit Leusden dat café over. Het heet nu De Mens. Hij vertelt: ,,Ik ken de familie oppervlakking, we hebben ook geen contact gehouden. Het was een zakelijke overeenkomst. De zoon heb ik nooit gezien.’’ P. zat tijdens de verkoop van de horecazaak al vast voor de zedenzaak in Nijkerk. Dat P. nu in verband wordt gebracht met de verdwijning van Anne Faber vindt Maaswinkel 'vreselijk triest'. Hij betreurt het ook dat er een lijntje ligt met zijn horecaonderneming. ,,Maar het is vooral verschrikkelijk voor de ouders van Anne, hier wil geen vader of moeder over nadenken.’’