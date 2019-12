Zeewolde krijgt tankstation voor waterstofauto's

MENS EN SPORT Fysiothera­peut Rink valt met zijn neus in de boter op gouden WK van Oranje handbal­sters

22 december Over met de neus in de boter vallen gesproken.... Rinke van den Brink mocht invallen als fysiotherapeut van de Nederlandse handbalsters tijdens het WK in Japan. En schreef met de Oranjevrouwen direct geschiedenis met de wereldtitel.