Zeewolde opereert voorzichtig in aanloop naar superkazerne

baanwielrennen Voormalig BMX’er Ruby Huisman uit Hierden ziet harde werken beloond met brons bij sprinttoer­nooi

Ze baalde zichtbaar na de verloren halve finale, maar een grote glimlach viel even later toch van het gezicht van de Hierdense Ruby Huisman af te lezen. Het derde treetje op het erepodium van het sprinttoernooi voelde voor de voormalig BMX’er als een beloning voor het harde werken. Een teken dat ze op de goede weg is met betrekking tot haar missie, deelname aan de Olympische Spelen van Parijs 2024.

30 december