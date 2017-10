Zeewolde reageert fel op sociale media: ‘Van mij mag hij de kogel krijgen’

Van de een mag hij de kogel krijgen, van een ander ergens in Siberië worden opgesloten. Een ander nuanceert: Michael P. (27) uit Zeewolde is verdáchte in de vermissingszaak rond Anne Faber. En dus nog geen dader. Zeewolde discussieert fel op de besloten Facebook-pagina ‘Zeewolde ontmoet Zeewoldenaren’.

De kwestie raakt een gevoelige zenuw in het dorp. Zeewolde wil niet weer in het nieuws komen met een plaatsgenoot die een zwaar misdrijf heeft begaan. In het dorp verbaast het nauwelijks iemand dat de 27-jarige ineens als verdachte opduikt in de vermissingszaak. Dat hij veroordeeld is voor het verkrachten van twee meisjes bij Nijkerk, in 2010, ligt ineens weer vers in het geheugen. ,,Hij heeft overal schijt aan’’, zegt een ondernemer in het dorp. Hij zou zelf tijdens proefverlof ‘gewoon’ weer in het Flevolandse dorp zijn geweest.

Onrust

Maar onrust in het dorp? Valt wel mee, meldt burgemeester Gerrit Jan Gorter bij monde van Wilma Koekoek. Hij kan het zelf niet zeggen: te druk, deze dinsdag. Natuurlijk is er ophef in het dorp, maar niet meer dan elders in het land, als je de sociale media mag geloven, zegt Koekoek. ,,En hij woont natuurlijk al zeven jaar niet meer in Zeewolde.’’

Quote Van mij mag hij de kogel krijgen, het kan mij geen ruk schelen hoe zijn familie zich voelt

Op straat zijn er maar weinig mensen die hardop hun mening willen geven over hun meest beruchte dorpsgenoot. Op het forum van Zeewolde - een Facebook-groep met meer dan 3.000 leden - is die schroom een stuk minder. Het forum is besloten, je moet toegelaten worden. Geen Zeewoldenaar? Dan ben je niet welkom. Deze krant kon een blik werpen op de discussie.

En die is fel. 'Van mij mag hij de kogel krijgen, het kan mij geen ruk schelen hoe zijn familie zich voelt', fulmineert iemand. Het is een reactie op een Zeewoldenaar die zich afvraag wat alle aantijgingen met de familie van Michael P. zal doen. Ze zijn bekend, als ondernemers. De moeder en de zus van Michael hebben onder meer een café gerund. De vader heeft een bloeiend bedrijf aan de rand van het dorp. Maar in deze dagen zijn ze vooral bekend als familieleden van Michael. Ook een ander zoekt de nuance. 'We hebben allemaal idee, mening, emotie. Laten we dat mekaar vertellen en niet oordelen over wat die ander erover zegt.'

Quote Ik hoop dat ze gevonden wordt , hoe verdrietig het ook is

Ongeloof

Over de vermiste Anne Faber zegt iemand op het forum: 'Ik hoop dat ze gevonden wordt , hoe verdrietig het ook is, en duidelijk wordt wat er gebeurt is. Dan kan de familie verwerken en verder gaan. Ik wens de familie heel veel sterkte en kracht de komende tijd.’