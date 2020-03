Zeewolde reageert nuchter op corona-besmetting: ‘Het is niet tegen te houden’

Bij de supermarkt - een half uurtje nadat de GGD Flevoland bekend had gemaakt dat het Coronavirus in de jongste gemeente van Nederland was geconstateerd - reageert Teunie de Graaf verrast maar ook meteen koeltjes. ,,Het is natuurlijk niet tegen te houden.’’

Toen het virus overal om Nederland bleek te zijn was het een kwestie van afwachten, meent ze. En nu is het er, zelfs in haar woonplaats. Maar voorlopig ziet ze geen aanleiding dingen anders te doen dan ze normaal ook al doet. ,,Wie het treft, treft 't en voor de rest gaat het gewoon door. Ik ben blij dat ze niet de hele boel op slot gooien. We gaan het wel meemaken.’’

Regels op het werk

,,Ik denk dat je het virus niet tegen kunt houden’’, zegt Marlies Cornelissen. Bij haar werk, Gresbo Post, waren natuurlijk al regels afgekondigd. ,,Niet zomaar handen geven, handen wassen, zakdoekjes weggooien, de dingen die je eigenlijk altijd al doet.’’

Maar ja, wat te denken van het winkelwagentje waarmee ze net in de supermarkt liep. ,,We raken toch de hele dag van alles aan. Dan zouden we niets meer kunnen doen. Ik laat me niet helemaal gek maken.’’

Het wordt groter gemaakt

Haar collega komt er bij staan. Zij had het nieuws al wel via Facebook gezien. ,,Als je dat leest heeft half Zeewolde al corona’’, zegt ze met een lachje. ,,Het wordt allemaal groter gemaakt dat het is. Dat komt door de media, daardoor wordt iedereen bang.’’ Beiden hebben geconstateerd dat ook in Zeewolde de flaconnetjes met desinfecterende gel nergens meer te krijgen.

Niet thuisblijven

,,Oh, wat verschrikkelijk’’, is inderdaad de reactie van een wat oudere vrouw als ze haar boodschappen in de fietstas stopt. ,,Ik ben niet echt bang nee, maar als je dit hoort... Ja, je weet het gewoon niet. Afschuwelijk voor mensen die het hebben. Maar je kunt toch ook niet allemaal thuisblijven?’’