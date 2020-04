Zeewolde speelt een spelletje met z'n allen

In Zeewolde maken ze van de coronanood een dorpse deugd; op tweede paasdag kan iedereen via Youtube en Facebook, gewoon thuis, meedoen met een spelletje.

Daar zijn ze goed in, in Zeewolde, activiteiten waar alle inwoners aan bijdragen. Nu evenementen niet door kunnen gaan en mensen niet bij elkaar in de buurt mogen komen, wordt uitgeweken naar het wereldwijde web.

Kennisquiz

Het is een kennisquiz over en door Zeewolde, die is uitgewerkt en wordt uitgevoerd via de lokale omroep onder de titel Loz het op! De te winnen prijzen zijn ingekocht bij lokale winkeliers, ‘om ze ook te laten weten dat we aan hen denken', meldt Wenda Westerhuis op de website van de omroep.

Mede-organisator Jan van Beek: ‘Het moet een quiz zijn waarvan een gezin denkt: daar gaan we eens even goed voor zitten! Vragen over ons dorp, over wat er zich allemaal afspeelt in het dorp, maar ook wat algemene vragen om de hersens te laten kraken…We hopen dat Zeewolde de strijd met elkaar aangaat.’

Positief gevoel

Erik Wallenburg, het brein achter tal van activiteiten en initiatieven in Zeewolde, werkt ook hier enthousiast aan mee. ‘We gaan ervoor zorgen dat mensen met het spelen van de quiz, alle mooie dingen van Zeewolde weer eens voorbij zien komen’, zegt hij bij de lokale omroep. ‘Het moet je vooral een positief gevoel geven. En je wilt natuurlijk winnen.’

De quiz wordt gespeeld via Kahoot, een programma waarmee online een quiz kan worden gespeeld en dat ook veel wordt gebruikt op school bij bepaalde vakken. Op deze manier hoopt de lokale omroep dat het hele gezin aanhaakt bij dit spel. Een uitleg hierover staat op de website.