‘Zeewolde terug op borden snelweg A6'

Het gaat de politicus van de VVD om de borden op de A6/ N305, vanuit Almere in de richting van Zeewolde. Rijkswaterstaat verwijderde Zeewolde van de route-aanduiders. ,,Dat is afgelopen zomer tijdens de wegwerkzaamheden gebeurd’’, weet Plate. ,,Ik kreeg veel vragen van met name Zeewoldenaren over het verdwijnen van Zeewolde op de routeborden op de A6‘’, laat Plate weten. ,,Rijkswaterstaat kwam niet met eenduidige uitleg. De antwoorden verschilden steeds. Via de A27 zou sneller zijn, was een uitleg. Zeewolde zou weer terugkomen was een ander antwoord. Ik hoorde ik dat ze alleen Almeerse wijken op dat deel van de A6 op de borden wilden. Maar bij mensen op weg naar Zeewolde werkt het verwarrend, ook al heb je routeplanners in de auto.’’