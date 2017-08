Zeewolde trekt 'alles uit de kast' om crematorium tegen te houden

Hoewel de kans bestaat dat ook het hoger beroep wordt afgewezen gaan burgemeester en wethouders van Zeewolde door met procederen tegen de door de provincie verleende vergunning voor het crematorium aan de Baardmeesweg. Daarmee volgt het college de opdracht vanuit de gemeenteraad in mei vorig jaar om alles in het werk te stellen om de komst van het crematorium uit te sluiten.

Eerdere bezwaren van de gemeente en het bedrijfsleven in Zeewolde hebben tot nu toe niet geleid tot afwijzing van de vergunning die is afgegeven op grond van de Wet op de Lijkbezorging. In overleg met de huisadvocaat gaat de gemeente nu bekijken op welke juridische argumenten in het hoger beroep kunnen worden aangevoerd om het crematorium alsnog tegen te houden. In een brief aan Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zegt het college hiervoor 'alles uit de kast te zullen halen'.