Zeewolde verbruikt meer gas, Nunspeet stookt juist minder

In Zeewolde is vorig jaar meer gas verstookt dan in 2017. Het gemiddelde gasverbruik steeg met 6,1 procent. In Nunspeet werd juist minder gas verbruikt, in de Veluwse gemeente daalde het gasverbruik met 4,2 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en geanalyseerd door LocalFocus. In de regio laat Zeewolde de grootste stijging in gasverbruik zien. Huishoudens verbruikten in 2018 gemiddeld 1,050 kubieke meter gas. Een jaar eerder was dat 990 kubieke meter. Het landelijk gemiddelde ligt op 1,270 kubieke meter. Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de gas- en elektriciteitsnetten van de provincies Gelderland en Flevoland. Woordvoerder Jelle Wils van Liander vermoedt dat de stijging van het gasverbruik in Zeewolde te maken heeft met de oplevering van nieuwbouwwijken. ,,Helemaal zeker weten doe ik het niet maar de stijging kan te maken hebben met de oplevering van nieuwbouwwoningen. De verplichting om nieuwe huizen te voorzien van een gasaansluiting is sinds 1 juli vorig jaar weliswaar vervallen maar het kan zijn dat er in Zeewolde vorig jaar nog een aantal wijken wel op het gas aangesloten zijn.’’ Ook de vestiging van industrie of tuinders binnen de gemeentegrenzen kunnen de stijging in gasverbruik verklaren, zegt Wils.

Koude winters

Nederlanders verstookten vorig jaar iets meer gas dan in 2017. Het gemiddelde gasverbruik per woning steeg naar 1270 kubieke meter. Dat is een stijging van meer dan twee procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsgebruik daalde juist. Ondanks de lichte stijging bleef het gasverbruik vorig jaar relatief laag. In 2013 lag het gemiddelde verbruik met 1600 kubieke meter een stuk hoger, en in 2010 stookte de Nederlander zelfs nog meer: per woning 1850 kubieke meter. Waarschijnlijk had dat te maken met de destijds behoorlijk koude winters.

In het gasverbruik van gemeenten en provincies zijn grote verschillen te vinden. Dit heeft meerdere redenen, volgens het CBS. In landelijk gelegen gemeenten staan vaak meer vrijstaande huizen en zijn de huizen vaak ook een slag groter. Hierdoor wordt er per woning gemiddeld meer aardgas verstookt.

Warmtenet

In andere gemeenten is het gasverbruik juist erg laag door het gebruik van stadsverwarming. ,,Als je op het warmtenet aangesloten bent, heb je geen gasgestookte cv-ketel meer nodig’’, licht Jelle Wils toe. ,,En steeds meer gemeenten kiezen voor alternatieve vormen van verwarming van woningen.’’ In Nunspeet nam het gasverbruik af met 4,2 procent. In de Noord-Veluwse gemeente verbruikten huishoudens in vorig gemiddeld 1,590 kubieke meter gas. Een jaar eerder was dat 1,660. Ook in Zwolle (-0,8), Urk (-1,3), Ermelo (-1,9), Putten (-1,9), Nijkerk (-2,1), Harderwijk (-3,1), Brummen (-1,5), Zutphen (-0,6) en Deventer (-0,8) werd ook iets minder gas verbruikt.

Elektriciteit

Hoewel het gasverbruik vorig jaar steeg, konden we met minder elektriciteit toe. Het gemiddelde aantal kilowattuur (kWh) dat jaarlijks in een Nederlandse woning verbruikt wordt daalt al bijna een decennium lang gestaag. Vorig jaar werd er gemiddeld 2790 kWh per woning verbruikt, in 2010 was dat nog 3300 kWh. Die daling komt volgens Netbeheer Nederland vooral doordat de huizen en elektrische apparaten steeds zuiniger worden.