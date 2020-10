Zeewolde verhoogt belasting met een kwart

Net als veel andere gemeenten kampt Zeewolde met grote tekorten in het sociaal domein. Vooral het jeugdwerk kost de gemeente veel geld. Elk jaar moet, alleen al op dit dossier, een tekort van 1,5 miljoen euro worden weggepoetst. Dat tekort kan aangevuld worden door een greep uit de reserves te doen. Maar de provincie gaat niet akkoord met een begroting die alleen rond te breien is door telkens ‘spaargeld’ in te zetten.

Toeristenbelasting

Daarom gaat de ozb in 2021 met 13 procent omhoog en het jaar daarop met nog eens 12 procent. Die verhoging moet in 2021 bijna acht ton extra opleveren en het jaar daarop zelfs 1,5 miljoen euro. De bezitter van een gemiddelde koopwoning betaalt volgend jaar zo’n 65 euro extra en in 2022 nog eens zo’n bedrag.

De toeristenbelasting op verblijfsrecreatie (bungalows) gaat met 40 cent per nacht per persoon omhoog. Volgend jaar moet dat de gemeente 368.000 euro opleveren, in 2022 is dat 600.000 euro. Zeewolde kent enkele zeer grote recreatiebedrijven, waaronder De Eemhof (Center Parcs) en het RCN.