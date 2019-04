Zeewolde wil drie zonneparken op vruchtbaar boerenland

Eerder al besloot de gemeenteraad van Zeewolde om de komende jaren zonneparken aan te leggen. Maar tot dusver ging het om niet-agrarische grond. Het is de eerste keer dat nu wordt gemikt op de agrarische sector. Dat komt omdat het de gemeente niet lukt om het toegewezen quotum van 95 hectare zonnepanelen op daken van scholen of andere gemeentelijke gebouwen kwijt te raken.

Wethouder Ewout Suithoff, verantwoordelijk voor de energietransitie, zei onlangs: ,,We hebben volop ingezet op dak, dak en nog eens dak. Maar daarmee komen we er niet.’’

Drie zonneparken moeten er komen. Een klein park van 2,5 hectare, een middelgroot park van 7,5 hectare en een groter park met een afmeting van 15 hectare. De ervaring met deze drie parken wordt meegenomen in het vervolgbeleid: de gemeente wil meer agrarische grond inzetten voor ‘grondgebonden zon’.

Ambitieus

Zeewolde is ambitieus als het gaat om energietransitie. De gemeente is nu al de meest energieneutrale gemeente van Nederland. Dat komt door het grote aantal windmolens binnen de gemeentegrenzen. Maar het moet allemaal nog mooier worden: Zeewolde wil in 2030 voor 200 procent energieneutraal zijn. Dat betekent dat er twee keer zoveel energie wordt opgewekt dan dat er wordt gebruikt. Die doelstelling is alleen haalbaar als er, naast windmolens, ook zonneparken komen.

Belangstelling is er genoeg, zei wethouder Winnie Prins gisteren nog in een toelichting. Daarom is ook besloten tot een aanbestedingsprocedure: bedrijven mogen zich tot 3 mei melden.

De gemeente gaat niet zelf bedrijven vragen. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen inhoudelijk beoordeeld: past het zonnepark in het landschap? Kan het zonnepark makkelijk op het stroomnet worden aangesloten? Wordt de grond zo efficiënt mogelijk gebruikt, bijvoorbeeld door schapen te laten grazen tussen de geplaatste panelen?

Subsidies

Een tweede reden om nu vaart te maken is dat er subsidies beschikbaar zijn voor zonneparken. Alleen worden die subsidies langzaamaan afgebouwd. Twee keer per jaar kunnen aanvragen worden ingediend. De eerstvolgende termijn sluit in september. Als de gemeente dan geen verzoek heeft ingediend duurt de hele procedure weer een half jaar langer en is de subsidie lager. Dat maakt het lastiger om een winstgevend ondernemingsplan in te dienen.

Tijdens de raadsvergadering in februari bleek dat er veel angst is voor verrommeling van het buitengebied. Daarom zijn er strenge voorwaarden gesteld aan de landschappelijke inpassing van de zonneparken. Het bureau RHO Adviseurs, dat door de gemeente is ingehuurd, stelt voor om de parken langs de bestaande infrastructuur te realiseren, dus langs wegen en kanalen. De grote open ruimtes, kenmerkend voor het Zeewolder buitengebied, blijven zodoende intact.

Sanering

Interesse is er vooral van boeren die door de sanering van hun verouderde windmolens een andere bron van inkomsten moeten zoeken. Burgemeester en wethouders stellen ronduit dat veel van deze ondernemers teleurgesteld zullen worden. Dit omdat de zonneparken in veel gevallen landschappelijk niet zijn in te passen.