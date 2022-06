Zeewolde wil monument voor levenloos geboren kinderen

Burgemees­ter brengt bezoek aan Oekraïense scholieren in Zeewolde

Burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde heeft deze week een bezoek gebracht aan Oekraïense leerlingen. Deze kinderen zijn de oorlog in hun moederland ontvlucht. In Zeewolde zijn in de afgelopen maanden een kleine negentig vluchtelingen opgevangen.

12 mei